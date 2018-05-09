Путин, Вучич и Нетаньяху возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Александровский сад российский лидер прошел пешком с Красной площади, где завершился военный парад в честь Дня победы. Главы трех государств возложили цветы на аллее городов-героев и городов воинской славы, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что с президентом прошел один из ветеранов Великой Отечественной войны. После завершения парада он направился с трибуны к Путину, однако президентская охрана попыталась его остановить. Заметив это Путин подошел к трибунам и пригласил ветерана пройти вместе с ним.

На торжественном приеме в Кремле, посвященном 73-й годовщине Победы, президент России обратился с праздничной речью ко всем ветеранам ВОВ. Глава государства отметил, что страна склоняет голову перед их подвигом.

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