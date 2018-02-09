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09 февраля 2018, 09:17

Политика

Правительство выделит 16 млрд рублей на больницы в регионах

Фото: depositphotos/belchonock

Более 16 миллиардов рублей выделят на строительство и ремонт объектов здравоохранения в регионах в 2018 году. Соответствующее распоряжение выпущено правительством России.

Объем распределенных субсидий составляет в 2018 году 16,414 миллиарда рублей, в 2019 году – 8,392 миллиарда рублей, в 2020 году – 3,167 миллиарда рублей, сообщает "Газета.ру".

Распределять средства будут между 24 объектами здравоохранения в 24 регионах России. Деньги выделяются под конкретные больницы.

23 января кабмин выделил 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников. Средства в том числе пойдут на увеличение доходов медработников. На эти цели выделено 3,4 миллиарда рублей, столько же направлено на науку, и еще 7,2 миллиарда – пойдет в сферу образования.

Оставшиеся деньги будут распределены позже, с учетом достижения целевых показателей и темпа роста среднемесячного дохода.

власть деньги медицина
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