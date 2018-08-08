Иностранные инвестиции в Москву выросли более чем на четверть

Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин
Инвестиции иностранных компаний в Москву в 2017 году выросли на 28,4% по сравнению с 2016 годом, рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
По ее словам, в столицу было вложено 83,9 миллиарда долларов инвестиций, что составляет 56,3% от инвестиций во всю страну.
Вице-мэр отметила, что такой инвестиционный рост стал возможен благодаря планомерной работе города по улучшению инвестиционного климата, упрощению административных процедур, развитию новых инвестиционных инструментов.
"Не случайно именно в 2017 году Москва первой в России заключила офсетный контракт по локализации на своей территории современного производства лекарств, вошла в Топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности городов Европы Financial Times", – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов
По его словам, благодаря Москве, чей вклад составляет 70%, Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, опередив Италию и Бельгию.
Ранее сообщалось, что в Москве откроют бесплатную онлайн-академию для предпринимателей. Благодаря виртуальной академии представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно узнать, как открыть собственное дело и сделать его успешным.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: