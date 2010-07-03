Медведев назначил нового главу Роструда

Михаил Иванков назначен главой Федеральной службы по труду и занятости России (Роструд). Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Назначение Иванкова связано с переходом главы ведомства Всеволода Вуколова на работу в Минтруд. Он займет должность замминистра.

Михаил Иванков родился в 1996 году в городе Ярцево (Смоленская область). В 1990 году окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, в 1995 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1991 по 1999 год являлся советником администрации президента РФ, а затем – в Межрегиональном фонде президентских программ. Также занимал должности начальника отдела аппарата правительства РФ, директора департамента государственного консалтинга ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" и генерального директора ОАО "ЦКБ "Дейтон" (ГК "Ростехнологии"). В 2013 году был назначен замруководителя Роструда.