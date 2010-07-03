В Кремле прокомментировали готовность Путина к переговорам с Зеленским

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Владимир Путин готов на диалог для решения вопросов, которые стоят на повестке дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, о его готовности к встрече с Путиным.

"Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт", – сказал Песков.

Также Песков добавил, что президент России всегда открыт для диалога, за исключением тех случаев, когда диалог пытаются "обрамить провокациями". В таких ситуациях реакция президента России "четкая, недвусмысленная и решительная".

Ранее ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов президента страны. После обработки всех протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% голосов избирателей.