Путин заявил, что рынок РФ должен быть открытым и конкурентным

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия заинтересована в том, чтобы ее рынок был открытым и конкурентным, российская сторона никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Об этом Владимир Путин заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Президент подчеркнул, что в этом заключается залог развития и стимула для качественного роста отечественного бизнеса.

Вместе с тем российский лидер указал на то, что многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих властей, хотят и дальше работать в РФ.

"Мы это только приветствуем. И вот такие наши коллеги, несмотря на внешнее давление, либо сменили название и сохранили свое присутствие на рынке, либо просто менеджменту передали, если по-честному сказать, с правом обратного выкупа, вот и все", – поделился Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва это приветствует и поддерживает.

Выступая на форуме, Путин заявил, что работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. На это не повлияли громкие лозунги западных политиков, отметил президент.

При этом, продолжил глава государства, количество иностранных бизнес-структур в РФ не только не сократилось, а лишь выросло. Путин признался, что удивился этому факту.

Президент также выразил уверенность в том, что российскую сторону больше никто не сможет назвать "бензоколонкой". Он поделился, что в структуре экономического роста страны все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли.

Речь идет о обрабатывающих производствах, транспорте, логистике, строительстве, информации, связи и жилищно-коммунальном хозяйстве. По словам Путина, только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых.

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