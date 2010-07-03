Кремлю известно о негативной тенденции в демографии России – Песков

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В Кремле знают про ухудшение демографической ситуации в России. Эта динамика учитывалась при разработке национальных проектов, посвященных проблемам демографии. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные Счетный палаты о сокращении населения страны четвертый год подряд, сообщает РИА Новости.

Песков сказал, что не будет перечислять все меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей, поскольку "они уже неоднократно излагались". При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас страна находится сразу в нескольких демографических ямах.

Первая идет с времен Великой Отечественной войны, а вторая связана с развалом Советского Союза. Эти две ямы совпали по времени, именно поэтому сейчас в России наблюдается негативная демографическая тенденция.

Ранее Счетная палата заявила о своих опасениях не достичь национальной цели по устойчивому естественному росту населения. По состоянию на 1 сентября численность постоянного населения составила 146,7 миллиона человек. С начала года она сократилась на 52,5 тысячи человек. Естественная убыль населения в этом году достигла 219,2 тысячи человек.

