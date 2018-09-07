В Госдуме предложили перенести день выборов с сентября на апрель

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В Госдуму внесли законопроект о переносе выборов со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы полагают, что такой подход обеспечит большую эффективность избирательного процесса, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения явки.

В документе также предлагается привести к единообразию дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Ближайшие выборы в России состоятся в воскресенье, 9 сентября. В единый день голосования пройдут прямые выборы глав 22 регионов, в 16 субъектах выберут депутатов законодательных органов.

Одновременно состоятся около шести тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В семи одномандатных округах пройдут довыборы в Госдуму.