В Госдуме предложили перенести день выборов с сентября на апрель

Фото: портал Москва 24/Мария Касатина
В Госдуму внесли законопроект о переносе выборов со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы полагают, что такой подход обеспечит большую эффективность избирательного процесса, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения явки.
В документе также предлагается привести к единообразию дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Ближайшие выборы в России состоятся в воскресенье, 9 сентября. В единый день голосования пройдут прямые выборы глав 22 регионов, в 16 субъектах выберут депутатов законодательных органов.
Одновременно состоятся около шести тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В семи одномандатных округах пройдут довыборы в Госдуму.