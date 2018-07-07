Президент Хорватии прибыла в Сочи обычным рейсом‍

Фото: ТАСС/Artur Widak/Zuma
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи на матч чемпионата мира по футболу обычным чартерным рейсом, сообщает пресс-служба администрации региона.
Главу государства встретил в аэропорту губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Мы рады приветствовать вас на кубанской земле. Впереди ответственный матч, уверен, обе сборные достойно выступят и покажут красивую игру. Надеюсь, вы сможете не только посетить матч, но и оценить по достоинству комфорт и инфраструктуру нашего курорта", – цитирует его РИА Новости.
Один из болельщиков рассказал, что Грабар-Китарович летела в одном самолете с болельщиками. На ней, по словам пассажира, была футболка хорватской сборной. Он добавил, что считает абсолютно нормальным близость главы государства к фанатам.
Сама президент также подтвердила, что для нее пользоваться обычными рейсами совершенно нормально. "В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями", – заявила она.
Всего 7 июля в Сочи прилетели около 500 болельщиков. По информации администрации Кубани, в день проведения игры четвертьфинала мундиаля ожидается рекордное количество гостей. Всего на игру приедет около 10 тысяч хорватских болельщиков. В Сочи играют Россия и Хорватия, команды борются за место в полуфинале.
Чемпионат мира продлится в России до 15 июля. Матчи принимают 11 российских городов, включая столицу, где состоится финальная встреча турнира.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: