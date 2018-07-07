Президент Хорватии прибыла в Сочи обычным рейсом‍

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи на матч чемпионата мира по футболу обычным чартерным рейсом, сообщает пресс-служба администрации региона.

Главу государства встретил в аэропорту губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Мы рады приветствовать вас на кубанской земле. Впереди ответственный матч, уверен, обе сборные достойно выступят и покажут красивую игру. Надеюсь, вы сможете не только посетить матч, но и оценить по достоинству комфорт и инфраструктуру нашего курорта", – цитирует его РИА Новости.

Один из болельщиков рассказал, что Грабар-Китарович летела в одном самолете с болельщиками. На ней, по словам пассажира, была футболка хорватской сборной. Он добавил, что считает абсолютно нормальным близость главы государства к фанатам.

Сама президент также подтвердила, что для нее пользоваться обычными рейсами совершенно нормально. "В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями", – заявила она.

Всего 7 июля в Сочи прилетели около 500 болельщиков. По информации администрации Кубани, в день проведения игры четвертьфинала мундиаля ожидается рекордное количество гостей. Всего на игру приедет около 10 тысяч хорватских болельщиков. В Сочи играют Россия и Хорватия, команды борются за место в полуфинале.

Чемпионат мира продлится в России до 15 июля. Матчи принимают 11 российских городов, включая столицу, где состоится финальная встреча турнира.