Окружение Трампа опасается уступок с его стороны на встрече с Путиным

7 июля, 10:23
Фото: AP/Jorge Silva
Помощники Дональда Трампа и союзники США опасаются, что он может пойти на уступки по ряду важным вопросов на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации президента США, что окружение Трампа обеспокоено его "воинственным подходом" к внешней политике.
По данным издания, некоторые официальные лица Белого дома опасаются, что Путин может воспользоваться "неопытностью президента США" и тем, что он не разбирается детально в обсуждаемых вопросах.
Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Уже известно, что часть общения лидеров пройдет один на один.
В Кремле отмечали, что Путин и Трамп намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.
Западные СМИ сообщали, что речь может пойти о выводе американских войск из арабского государства. А Дональд Трамп заявил о намерении поднять на встрече с Путиным тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине.
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