Окружение Трампа опасается уступок с его стороны на встрече с Путиным

Фото: AP/Jorge Silva

Помощники Дональда Трампа и союзники США опасаются, что он может пойти на уступки по ряду важным вопросов на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации президента США, что окружение Трампа обеспокоено его "воинственным подходом" к внешней политике.

По данным издания, некоторые официальные лица Белого дома опасаются, что Путин может воспользоваться "неопытностью президента США" и тем, что он не разбирается детально в обсуждаемых вопросах.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Уже известно, что часть общения лидеров пройдет один на один.

В Кремле отмечали, что Путин и Трамп намерены обсудить несколько сложных международных вопросов, включая ситуацию в Сирии.

Западные СМИ сообщали, что речь может пойти о выводе американских войск из арабского государства. А Дональд Трамп заявил о намерении поднять на встрече с Путиным тему российского вмешательства в выборы и обсудить ситуацию на Украине.