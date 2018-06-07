Путин высказался за либерализацию процесса получения российского гражданства

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин считает, что нужно провести либерализацию процесса получения гражданства РФ. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, отвечая на вопросы беженцев с Донбасса.

По словам российского лидера, это имеет и гуманитарное, и экономическое измерение из-за сложной демографической ситуацией в стране. Он привел данные о том, что к 2032 году число женщин детородного возраста в России сократится более чем на 25 процентов, что является ограничителем экономического роста.

Происходит это из-за того, что в 90-х годах в стране был сильный спад рождаемости, и число женщин детородного возраста резко сократилось, объяснил президент. "Мы с этим ничего не можем сделать", – добавил Путин.

При этом он подчеркнул, что одно из немногих средств решения проблемы – это привлечение соотечественников в Россию. По словам президента, речь прежде всего идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеют русским языком и желают работать в России, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности.

Прямая линия с президентом началась с 12:00. Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с гражданами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

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