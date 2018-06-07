Путин назвал недопустимым рост цен на бензин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин считает недопустимым рост цен на бензин в России. Об этом он заявил в ходе прямой линии с президентом. Глава государства отметил, что правительство уже приняло ряд решений на этот счет.

По словам президента, нынешний рост цен на топливо – это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Глава Минэнерго Александр Новак, с которым соединили Путина, в свою очередь добавил, что цены на топливо остановили свой рост в мае.

Путин назвал причину роста цен на бензин

2 июня вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что российское правительство договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне конца мая. Также для сдерживания рост цен на топливо решено снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей за тонну с 1 июня и еще на 700 рублей − с 1 июля.

Резкий рост цен на бензин беспокоит почти две трети россиян – 64%. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие около двух тысяч человек старше 18 лет.

При этом более 80% опрошенных уверены, что подорожание топлива ухудшит их материальное положение, а более 50% автомобилистов заявили, что из-за роста затрат на бензин у них возникнут крупные финансовые трудности.

Кроме того, ФАС потребовала от нефтекомпаний увеличить производство и поставки бензина и дизеля на внутренний рынок.

29 мая стало известно, что в Казахстане предложили запретить ввоз бензина из России. Причина – избыток топлива на рынке страны.