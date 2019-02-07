Пентагон обеспокоен "киберактивностью" Китая в Венесуэле

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В Пентагоне выразили беспокойство по поводу "киберактивностьи" Китая в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

По словам командующего Южным командованием США, адмирала Крейга Фоллера, "это совершенно не помогает демократическому разрешению ситуации".

Он также отметил, что "Китай также не способствует разрешению ситуации путем дипломатии".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления США о возможности прямого военного вторжения в Венесуэлу грубо нарушают Устав ООН.

По словам Захаровой, Штаты дают провокационные обещания амнистии военнослужащим, которые готовы сотрудничать с оппозицией.