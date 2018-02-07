Путин в Сочи обсудит ЧМ-2018 с главой FIFA

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Президент России Владимир Путин планирует встретится с главой FIFA Джанни Инфантино, чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом глава государства сообщил в ходе общения с воспитанниками футбольной школы "Тотем" в Красноярске.

"У нас будет мероприятие скоро в Сочи с президентом FIFA, и там будут некоторые старты обозначены, этапы подготовки к чемпионату мира по футболу", – сказал Путин, передает РИА Новости.

Глава государства также пригласил на эту встречу детей из футбольного клуба. По его словам, руководству Всемирной футбольной ассоциации может быть интересно пообщаться с чемпионами мира среди детских домов и школ-интернатов, к которым относится клуб "Тотем".

Общение президента с юными спортсменами проходило на территории нового спортивно-зрелищного комплекса "Платинум Арена Красноярск". Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия зимней Универсиады 2019 года, а также соревнований по фигурному катанию.

Ранее на совещании по подготовке зимней Универсиады президент Владимир Путин заявил, что Россия остается лидером мирового спорта и организатором крупных соревнований. Глава государства подчеркнул, что все будущие соревнования должны соответствовать высокой планке, заданной на Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи.