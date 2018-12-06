Лукашенко намерен "расставить все точки над "i" на встрече с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен через неделю встретиться с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Как сообщил белорусский лидер, в понедельник-вторник состоится встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака и вице-премьера республики Игоря Ляшенко. Они обсудят вопросы по налоговому маневру.

В четверг пройдет заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева.

"А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над "и", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год", – заявил Лукашенко.

Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин назвал условия снижения цен на газ для Белоруссии.

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