06 декабря 2018, 19:19Политика
Лукашенко намерен "расставить все точки над "i" на встрече с Путиным
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен через неделю встретиться с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Как сообщил белорусский лидер, в понедельник-вторник состоится встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака и вице-премьера республики Игоря Ляшенко. Они обсудят вопросы по налоговому маневру.
В четверг пройдет заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева.
"А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над "и", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год", – заявил Лукашенко.
Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин назвал условия снижения цен на газ для Белоруссии.
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