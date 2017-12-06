Россия будет идти только вперед – Путин

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Во время встречи с работниками завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться только вперед, и ничто не сможет на это повлиять.

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", – цитирует президента РИА Новости.

Ранее Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ. В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит страну в четвертый раз. До этого он побеждал на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах. С 2008 по 2012 работал в должности премьер-министра страны.