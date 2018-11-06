В Кремле не видят тенденций к нормализации отношений с США

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Выборы в Конгресс США вряд ли прояснят вопрос о нормализации российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что выборы внесут какую-то ясность. Пока каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", – сказал он, сообщает ТАСС.

На вопрос, будут ли в администрации президента РФ следить за выборами в Конгресс США, Песков отметил, что эта информация в любом случае будет фиксироваться в СМИ, поэтому и в Кремле "так или иначе" будут за ней наблюдать. Он отказался комментировать обвинения со стороны США в том, что Россия вмешивалась и их выборы президента и собирается вмешаться в процесс выборов в конгресс.

"Мы не можем реагировать на абстрактных аналитиков в области кибербезопасности, ибо мы не знаем, кто они, понимают ли они вообще что-то в кибербезопасности. Я не готов такие точки зрения как-то комментировать", – добавил Песков.

Ранее 6 ноября министры внутренней безопасности США и юстиции, директор ФБР и глава Национальной разведки заявили, что американские власти пока не зафиксировали успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры. Однако они полагают, что Россия и другие страны в преддверии промежуточных выборов продолжают пытаться повлиять на мнение граждан США.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. По их итогам будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, а также все 435 членов Палаты представителей. В этот же день будут переизбраны 39 губернаторов штатов, более 6000 членов законодательных собраний штатов, судьи, члены советов школьных округов.