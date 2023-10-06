Путин выразил соболезнования президенту Сирии из-за теракта в военном училище

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду из-за теракта на военном училище в Хомсе. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", – добавляется в заявлении.

В сообщении также сказано, что Россия осуждает удар по военному училищу и считает, что его организаторы должны понести заслуженное наказание.

Кроме того, глава государства выразил желание продолжить тесное взаимодействие с партнерами из Сирии в борьбе с терроризмом.

5 октября террористы с помощью беспилотника нанесли удар по военному училищу в городе Хомс на западе Сирии. Изначально сообщалось о четырех погибших и десятках раненых.

Отмечалось, что атака была предпринята во время завершения церемонии выпуска курсантов. Она, по имеющимся данным, была приурочена к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года, так называемой Войны Судного дня.

По последним данным министерства здравоохранения Сирии, в результате происшествия погибли 89 человек, еще 277 пострадали.

Не менее 80 человек погибли при ударе БПЛА в сирийском Хомсе