06 октября, 10:41Происшествия
Путин выразил соболезнования президенту Сирии из-за теракта в военном училище
Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду из-за теракта на военном училище в Хомсе. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", – добавляется в заявлении.
В сообщении также сказано, что Россия осуждает удар по военному училищу и считает, что его организаторы должны понести заслуженное наказание.
Кроме того, глава государства выразил желание продолжить тесное взаимодействие с партнерами из Сирии в борьбе с терроризмом.
5 октября террористы с помощью беспилотника нанесли удар по военному училищу в городе Хомс на западе Сирии. Изначально сообщалось о четырех погибших и десятках раненых.
Отмечалось, что атака была предпринята во время завершения церемонии выпуска курсантов. Она, по имеющимся данным, была приурочена к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года, так называемой Войны Судного дня.
По последним данным министерства здравоохранения Сирии, в результате происшествия погибли 89 человек, еще 277 пострадали.
Не менее 80 человек погибли при ударе БПЛА в сирийском Хомсе
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