Поддержать хостелы предложили в Госдуме

После принятия закона, запретившего размещение хостелов в жилых домах, властям стоит придумать меры поддержки для владельцев мини-гостиниц. С таким предложением выступил зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, передает Агентство "Москва".
Общаясь с участниками круглого стола, посвященного процедуре классификации российских гостиниц, парламентарий пояснил, что поддержка не даст владельцам хостелов уйти в теневой рынок.
"Чтобы вывести из тени индивидуальные средства размещения, те же хостелы, необходимо, кроме запретительных и карающих методов, что-то предложить. Например, возможность для индивидуальных средств размещения работать с туроператорами, возможность получать льготные кредиты для того, чтобы ремонт делать вовремя", – сказал он.
Кроме того, Кривоносов призвал депутатов и сенаторов к взаимодействию, чтобы продолжить работу над этим законом.
Ранее законопроект о запрете хостелов в жилых домах был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Отныне предприниматели смогут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников.
Госдума приняла законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях
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