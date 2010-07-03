Поддержать хостелы предложили в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После принятия закона, запретившего размещение хостелов в жилых домах, властям стоит придумать меры поддержки для владельцев мини-гостиниц. С таким предложением выступил зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, передает Агентство "Москва".

Общаясь с участниками круглого стола, посвященного процедуре классификации российских гостиниц, парламентарий пояснил, что поддержка не даст владельцам хостелов уйти в теневой рынок.

"Чтобы вывести из тени индивидуальные средства размещения, те же хостелы, необходимо, кроме запретительных и карающих методов, что-то предложить. Например, возможность для индивидуальных средств размещения работать с туроператорами, возможность получать льготные кредиты для того, чтобы ремонт делать вовремя", – сказал он.

Кроме того, Кривоносов призвал депутатов и сенаторов к взаимодействию, чтобы продолжить работу над этим законом.

Ранее законопроект о запрете хостелов в жилых домах был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Отныне предприниматели смогут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников.

