Путин назвал мнение граждан одним из индикаторов национальной политики

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Мнение граждан должно быть одним из индикаторов национальной политики России. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на совете по межнациональным отношениям.

"То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно – что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области", – пояснил президент.

Для получения достоверной картины и выявления реальной динамики процессов, включая укрепление общероссийской идентичности, требуются точные инструменты, продолжил он, поручив ученым и экспертам изучить опыт социологических исследований в данной области.

"Предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок", – добавил Путин.

Также в ходе заседания глава государства выступил с предложением о повышении статуса межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений до уровня правительственной комиссии, обратив внимание на значимость данной сферы.

Вместе с тем российский лидер заявил о необходимости решительного и системного подхода к противодействию угрозам и вызовам. В частности, он обратил внимание на существующую идеологию агрессивной русофобии, направленную против всех народов страны.

"Потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом – в центре внимания наших противников", – пояснил Путин.

По его словам, русская самобытность, традиции, культура и язык, а также роль народа как государствообразующего элемента обеспечивают единство многонационального государства, в связи с чем требуют особого внимания и защиты.

Помимо этого, в своей речи президент затронул тему псевдонациональных центров, создаваемых за рубежом, назвав их инструментом информационной войны. Он подчеркнул, что провокаторы за границей активно пытаются разжечь рознь в России, используя разные факторы, включая международные.

"Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, <...> опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами", – указал Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что в стране необходимо совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей. Тему развития госполитики в области защиты традиционных ценностей президент назвал важной и актуальной для России. Он считает, что она напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов страны.