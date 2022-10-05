13:06Политика
Путин не планирует сегодня обращаться к гражданам – Песков
Фото: kremlin.ru
Сообщения о якобы готовящемся обращении Владимира Путина по изменению статуса специальной военной операции на Украине являются фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не будет, это фейки", – приводит ТАСС его слова.
Официальный представитель Кремля также отметил отсутствие каких-либо решений относительно изменения статуса СВО на контртеррористическую операцию.
"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего – президента страны", – добавил он.
Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о введении в регионах РФ военного положения. По его словам подобных решений на данный момент не принималось.
На вопрос о появлении данных о списках машин, запрещенных к выезду, пресс-секретарь президента РФ призвал осторожнее относиться ко всей подобной информации.
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