Силуанов ушел на самоизоляцию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Минфина Антон Силуанов находится на самоизоляции по состоянию здоровья. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В СФ проходят парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Министр финансов участвует в них в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

"Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", – отметила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин рассказал о заболевших COVID-19 в своем окружении. Заболели около 30 человек, потому что поздно ревакцинировались. Президент РФ уточнил, что среди заболевших был адъютант, с которым он работал с утра до вечера.

До этого российский лидер рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу. 29 сентября Путин вышел из режима самоизоляции.

