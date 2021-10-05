Силуанов ушел на самоизоляцию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Глава Минфина Антон Силуанов находится на самоизоляции по состоянию здоровья. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В СФ проходят парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Министр финансов участвует в них в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
"Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", – отметила Матвиенко.
Ранее Владимир Путин рассказал о заболевших COVID-19 в своем окружении. Заболели около 30 человек, потому что поздно ревакцинировались. Президент РФ уточнил, что среди заболевших был адъютант, с которым он работал с утра до вечера.
До этого российский лидер рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу. 29 сентября Путин вышел из режима самоизоляции.
В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
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