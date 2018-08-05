Кадыров посетил поминки убийцы полковника Буданова

Фото: ТАСС/Зубайр Байраков

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на поминки Юсупа Темирханова, приговоренного за убийство полковника Юрия Буданова, сообщает РИА Новости.

Темирханов умер в минувшую пятницу в больнице, куда его перевели из колонии из-за проблем со здоровьем. Его похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган.

Выступая на похоронах, Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. По словам главы Чечни, этому есть "веские доказательства".

Кадыров назвал Темирханова жертвой и заявил, что намерен добиться пересмотра "несправедливого" приговора.

Также Кадыров подчеркнул, что Темирханов умер своей смертью. "Его никто не отравил и не убивал", – заявил он.

Похороны Темирханова в Чечне посетили тысячи жителей республики.

Бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка Юрия Буданова осудили за убийство девушки Эльзы Кунгаевой в 2000 году. Летом 2011 года он был убит в Москве.

В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Юсупа Темерханова, признанного присяжными виновным в убийстве, к 15 годам заключения.