Москва следит за обсуждениями о создании Европой оборонительного союза – Песков

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Российская сторона внимательно следит за разговорами вокруг вероятности создания Европой собственного оборонительного союза. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в "пассив". Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем", – отметил он.

Ранее премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн заявил о необходимости создания нового оборонительного союза без участия США, но с французским ядерным оружием.

Он подчеркнул, что Европе следует "устрашать Россию" без участия Штатов. Для этого и необходим ядерный потенциал Парижа, добавил Райн.

Между тем в американских СМИ писали, что представители Североатлантического альянса приступили к обсуждению существования НАТО в случае, если Вашингтон выйдет из организации при победе экс-президента государства Дональда Трампа.

В прессе назвали данную ситуацию "поразительным переворотом в мышлении", поскольку еще в 2023 году многие в Альянсе были уверены в своем единстве и предсказывали проигрыш российской стороны.

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