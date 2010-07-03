Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю страну

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Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт с налогами на профессиональный доход в четырех регионах. Она отметила, что можно распространить его на все субъекты России.
"Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы. Спокойно прошел эксперимент. Есть хороший результат", – сказала Матвиенко на слушаниях в верхней палате парламента, передает ТАСС.
Слушания посвящены параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В четырех регионах России (Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане) с 2019 года в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Налог предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4 процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6 процентов – при работе с компаниями.
Ежегодный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
Как предполагается, вначале самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.
За восемь месяцев 2019 года в Москве в качестве самозанятых зарегистрировались 110 тысяч человек.
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