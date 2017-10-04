Замначальника ГУ МВД по Москве Вячеслав Козлов ушел в отставку

Фото: ТАСС/пресс-центр ГУ МВД России по Москве

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Москве Вячеслав Козлов ушел в отставку по достижении пенсионного возраста, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

"На всех этапах профессиональной деятельности Вячеслава Козлова отличали высокая компетентность, целеустремленность и умение принимать верные решения в самых сложных ситуациях, он был и остается одним из самых авторитетных и уважаемых руководителей столичной полиции", – рассказали в ведомстве.

Козлов продолжит работу в качестве федерального государственного гражданского служащего. От должности замначальника главка его освободили 3 октября.

В отставку также ушли замруководителя ГУ МВД России по Москве Александр Петриков и начальник правового управления главка Марина Астахова.