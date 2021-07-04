Мишустин заявил, что коронавирус стал катализатором цифровизации

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента/Агентство "Москва"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что коронавирус в вопросе экономического развития сыграл неоднозначную роль. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы кабмина, пандемия создала риски для глобальной макроэкономической стабильности, но при этом стала катализатором цифровизации.

Также Мишустин подчеркнул, что в существующих условиях важно акцентировать внимание на развитии промышленности в тесном сотрудничестве с другими странами. Уточняется, что Россия открыта к работе с иностранными коллегами.

"Технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик. В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами – нашими партнерами, подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества. Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", – прокомментировал Мишустин.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему за послевоенную историю падению мировой экономики и ее существенному изменению. Российскому правительству необходимо оперативно реагировать на данные факторы для оптимизации бюджетной политики.

По его словам, в кратко- и среднесрочной перспективе на финансовое планирование влияют зависимость экономического развития от эпидемической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.

