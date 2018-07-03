Кумин сдал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом на выборах мэра

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Кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин сдал в Мосгоризбирком подписи, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах мэра столицы, сообщает Агентство "Москва".

Кумин рассказал, что собрал 114 подписей из необходимых 110. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Документы на выдвижение в мэры уже подали 32 кандидата. В их числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин, глава Таганского района Илья Свиридов, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.

Каждому кандидату нужно собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.