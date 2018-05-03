Сценарий инаугурации президента в основном определили – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Сценарий инаугурации президента РФ, которая пройдет 7 мая, в основном определен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, нюансы еще дорабатываются, но в целом сценарий понятен – во многом он схож с традиционной церемонией.
Песков добавил, что новый автомобиль из проекта "Кортеж" могут задействовать только в Кремле.
"Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль. Сейчас необходимости в этом переезде нет", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Песков уточнил дату инаугурации Владимира Путина. По словам официального представителя Кремля, церемония пройдет 7 мая. 3 апреля Владимир Путин получил удостоверение избранного президента России.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. 23 марта ЦИК объявила официальные итоги выборов. На них победу одержал Владимир Путин, который получил 76,69% голосов.
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