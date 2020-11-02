Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в регионах остается сложной

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Система здравоохранения в некоторых субъектах России загружена максимально, заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, ситуация с COVID-19 в регионах остается непростой и требует большого внимания. Премьер-министр отметил, что уровень заболеваемости на территории субъектов РФ все еще остается достаточно высоким.

"Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", – подчеркнул Мишустин.

За последние сутки в России подтвердили 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе, в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Дагестан.

В Кремле отменили торжественный прием по случаю Дня народного единства. Об этом сообщил Дмитрий Песков.