Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин заявил, что военной разведке необходимо вернуть название "Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ", пишет РИА Новости.

Президент отметил, что ему непонятно куда исчезло ГРУ. "Надо бы восстановить", – сказал президент, поздравляя ветеранов со столетием образования военной разведки. Путин отметил, что ГРУ – важная часть воинского дела и ратной науки.

Также президент добавил, что как Верховный главнокомандующий высоко ценит информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства государства в Главном управлении Генштаба.

Главное управление Генерального штаба было образовано в 2010 году в результате переименования из Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, возникшего после распада СССР, когда 7 мая 1992 года был подписан международный договор об окончательном разделении остатков Вооруженных сил СССР и указ Президента Российской Федерации о создании Вооружённых сил Российской Федерации.

День военного разведчика отмечается 5 ноября.

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