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Политика

15:41

Стороны далеки от согласования повестки возможного саммита РФ и Украины – Песков

власть политика

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Россия и Украина далеки от согласования повестки возможного саммита с участием лидеров двух государств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"По линии администрации президента, офиса президента Украины и администрации президента России, а у нас это направление курирует мой коллега Дмитрий Козак, пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что данное обстоятельство, вероятно, исключает возможность проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году.

Также пресс-секретарь президента РФ назвал необходимым определение целей и предварительную подготовку саммита. В частности, возникает проблема с кругом вопросов. Зеленский, по словам Пескова, хочет обсудить ситуацию с Крымом, однако "субстанций для обсуждений" по данной теме нет.

Ранее Песков прокомментировал стремление украинских властей войти в состав НАТО. Представитель Кремля напомнил, что России такой вариант развития событий совсем не нравится.

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