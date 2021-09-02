Стороны далеки от согласования повестки возможного саммита РФ и Украины – Песков

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Россия и Украина далеки от согласования повестки возможного саммита с участием лидеров двух государств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"По линии администрации президента, офиса президента Украины и администрации президента России, а у нас это направление курирует мой коллега Дмитрий Козак, пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что данное обстоятельство, вероятно, исключает возможность проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году.

Также пресс-секретарь президента РФ назвал необходимым определение целей и предварительную подготовку саммита. В частности, возникает проблема с кругом вопросов. Зеленский, по словам Пескова, хочет обсудить ситуацию с Крымом, однако "субстанций для обсуждений" по данной теме нет.

Ранее Песков прокомментировал стремление украинских властей войти в состав НАТО. Представитель Кремля напомнил, что России такой вариант развития событий совсем не нравится.