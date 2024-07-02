Эксперт Баллантайн: Путин послал сигнал Западу атомной подлодкой на Кубе

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Владимир Путин послал Западу явный сигнал, отправив ядерные подводные лодки РФ к Кубе, заявил оборонный эксперт Иэн Баллантайн.

"Должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", – цитирует его "Радио 1" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Эксперт уверен, что США и их союзники отслеживали российские корабли с того момента, как они вышли из своих арктических баз.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомная подлодка "Казань", морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер" зашли в порт столицы Кубы 12 июня. Бывший президент Штатов Дональд Трамп счел этот факт немыслимым. Позднее, спустя 5 дней, боевые корабли РФ вышли из гавани Гаваны.

