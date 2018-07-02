Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщили источники в федеральных ведомствах. Оба чиновника заявили, что отставка планируется в конце лета или в начале осени. Тимакова покидает пост по собственному желанию для смены деятельности, добавили собеседники.
Один из них предположил, что после ухода из правительства Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка. "Сейчас ВЭБ – это основной вариант", – цитирует собеседника РБК. Информацию подтвердил человек, близкий к госбанку.
Предполагается, что на новом посту экс-пресс-секретарь возьмет на себя вопросы культуры и развития городских территорий. Не исключено, что она также будет курировать направления PR и GR.
Тимакова информацию не подтвердила, назвав ее слухами. Она подчеркнула, что продолжает работать на своем посту.
Тимакова работала в "Московском комсомольце", "Коммерсанте", "Интерфаксе". Выступила соавтором книги "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", была и.о. пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина, в 2000 году стала замначальника пресс-службы президента. Возглавила это подразделение в 2004 году.
В 2008 году, после избрания Медведева президентом, Тимакова стала его пресс-секретарем, в 2012 году ушла вместе с ним в правительство. Она совмещала обязанности представителя премьера и замруководителя аппарата правительства.
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