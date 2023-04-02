Путин поздравил геологов с их профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем геолога. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что деятельность работников этой области помогает продвигать фундаментальные и прикладные научные исследования, направленные на развитие минерально-сырьевой базы государства. Путин подчеркнул, что специалисты данной сфера посвятили свою жизни исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний.

Глава государства поделился, что промышленный и энергетический потенциал, а также рост экономических показателей и качество жизни зависят от ответственного подхода к этой профессии.

На данный момент перед геологами стоит широкий спектр задач, приоритетные из них – реализация проектов по разработке месторождений в Восточной Сибири, Дальнем Востоке и континентальном шельфе, отметил Путин. Также специалисты занимаются обеспечением энергетической и сырьевой независимости России.

Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения всех намеченных планов.

Ранее глава государства поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником. Путин поблагодарил их за эффективную и добросовестную службу.

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