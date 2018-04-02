Медведев предложил публиковать тарифы УК на жилищные услуги

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил публиковать информацию о ценах на услуги управляющих компаний.

"Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, в полтора раза дешевле. Тогда можно своим задавать вопрос: а чего у вас это столько стоит?", – сказал Медведев, сообщают "Аргументы недели".

Как отметил заместитель главы правительства Дмитрий Козак, стоимость жилищных услуг может отличаться в десятки раз даже в пределах одного населенного пункта.

Кроме того, правительство РФ ввело регламент на устранение коммунальных аварий. На ликвидацию проблем службам отводится не более двух часов.

Ранее Медведев распорядился выделить 6,1 миллиарда рублей на развитие дорог в 30 российских регионах.