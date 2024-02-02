Путин обсудил с Генштабом сложности из-за дронов на одном из участков СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин обсудил с Генштабом сложности из-за беспилотников на одном из участков в зоне спецоперации. Об этом он рассказал на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

По словам президента, он сделал вывод о важности БПЛА после разговоров с военными и бойцами, которые сражаются на передовой.

На встрече один из участников рассказал Путину о том, что после начала СВО группа энтузиастов по микроэлектронике и программированию начала выпускать приборы по обнаружению и комплексному подавлению дронов. Он обратился к президенту с просьбой встроить свою деятельность в проект по развитию российской электроники и получить доступ к компонентной базе.

Путин пообещал помочь и распорядился заняться этим вопросом министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Президент, говоря о деятельности этого участника, подчеркнул, что это чрезвычайно важная работа.

"И, конечно, нужно вам помочь. Вот Денис Валентинович Мантуров здесь, вице-премьер и министр промышленности. У нас основные деньги сейчас мы вкладываем в возрождение микроэлектроники. Не просто радиоэлектроники, а микроэлектроники", – отметил российский лидер.

Путин напомнил, что в стране для работы в этой области открыты необходимые научно-исследовательские учреждения, которые сейчас работают эффективно. Вместе с тем глава государства уточнил, что радиоэлектронная область является той сферой, где есть над чем работать.

Выступая на форуме, Путин также указал на единство в российском обществе, о котором свидетельствует активная помощь граждан в сборе средств, обмундирования и иной поддержки для военнослужащих. Именно это гарантирует победу РФ в конфликте, подчеркнул президент.

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