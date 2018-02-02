Председатель Арбитражного суда прокомментировал приговор Белых

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов назвал обоснованным приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. 1 февраля суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам колонии строгого режима.

"С юридической точки зрения решение обоснованное, – сказал Кравцов. – Только посадки могут реально указать на неотвратимость наказания. Это один из кирпичиков борьбы с коррупцией", передает RT.

По словам председателя Арбитражного третейского суда Москвы, прокуратура требовала еще больший срок, но суд выбрал средний вариант. То же самое со штрафом. Он мог быть гораздо выше, – сказал Кравцов.

Алексей Кравцов допустил, что защита Белых может попытаться обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях вплоть до Верховного суда. Перспективы здесь есть, сказал Кравцов.