Беседу Трампа и Путина за ужином на G20 подтвердили в Белом доме

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президента России и США провели неформальный разговор на полях саммита G20 в Аргентине. Такое 1 декабря заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

В заявлении Сандерс отметила, что Дональд Трамп вместе с супругой провели несколько неформальных бесед на ужине, который состоялся 30 ноября. В числе мировых лидеров, с которыми пообщалась президентская чета, был и Владимир Путин.

29 ноября Трамп заявил, что не будет встречаться с Путиным из-за событий в Керченском проливе. Он также выразил надежду, что переговоры могут состояться спустя время, когда нынешняя ситуация разрешится.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры Франции и ФРГ интересовались перспективами возвращения украинских моряков на родину.

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