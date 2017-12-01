В Бангкоке пройдут дни культуры Москвы

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Дни культуры Москвы пройдут с 13 по 15 декабря в Бангкоке. Столицу Таиланда посетит делегация правительства Москвы во главе с главой департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым.

13 декабря в парке "Люмпини" откроют "Московский уголок". На мероприятии выступит оркестр под руководством Игоря Бутмана, сообщает пресс-служба департамента.

На следующий день состоится пленарная сессия по развитию сотрудничества между городами, круглый стол по вопросам экологии и туристическая презентация "Welcome to Moscow".

Также на 14 декабря намечен концерт, и начнет работу фотовыставка "Культура Москвы". Московская делегация посетит объекты культурного наследия Бангкока и международный природный парк "Сириндхорн".

Ранее Бангкок признали вторым по популярности городом для туристов в 2017 году. Согласно исследованию компании Euromonitor International, 23,3 миллиона туристов посетили в этом году Бангкок. Выше в рейтинге оказался только Гонконг.