В Бангкоке пройдут дни культуры Москвы

1 декабря, 17:00
Фото: depositphotos/anekoho
Дни культуры Москвы пройдут с 13 по 15 декабря в Бангкоке. Столицу Таиланда посетит делегация правительства Москвы во главе с главой департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым.
13 декабря в парке "Люмпини" откроют "Московский уголок". На мероприятии выступит оркестр под руководством Игоря Бутмана, сообщает пресс-служба департамента.
На следующий день состоится пленарная сессия по развитию сотрудничества между городами, круглый стол по вопросам экологии и туристическая презентация "Welcome to Moscow".
Также на 14 декабря намечен концерт, и начнет работу фотовыставка "Культура Москвы". Московская делегация посетит объекты культурного наследия Бангкока и международный природный парк "Сириндхорн".
Ранее Бангкок признали вторым по популярности городом для туристов в 2017 году. Согласно исследованию компании Euromonitor International, 23,3 миллиона туристов посетили в этом году Бангкок. Выше в рейтинге оказался только Гонконг.
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