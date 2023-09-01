Власти выделят почти 2 трлн руб на развитие новых регионов РФ – Путин

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Российские власти в ближайшие два с половиной года предоставят 1,9 триллиона рублей на развитие новых регионов. Об этом Владимир Путин сообщил на открытом уроке "Разговор о важном".

Глава государства напомнил, что власти создали несколько программ развития этих территорий. Первый этап включает достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера, уточнил Путин. Речь идет о медицине, образовании, развитии инфраструктуры, а также ее восстановлении.

"Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей – это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства", – цитирует Путина РИА Новости.

Вместе с этим президент подчеркнул, что проживающие в присоединенных регионах люди являются талантливыми, трудоспособными и энергичными. По его словам, все они готовы к деятельности. Для этого необходимо создать нужные условия, заключил Путин.

Ранее президент подчеркнул важность восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах России. В ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой он указал, что учреждения культуры на этих территориях следует реставрировать, восстановить на современном уровне.

Путин заявил о необходимости помочь аграриям в новых регионах России