Путин рассказал, кем работала его мама

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Владимир Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность ухаживать за малолетним сыном. Об этом сообщает ТАСС.

"У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть", – поделился российский лидер во время видеовстречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Общаясь с семьей Каньшиных из Благовещенска, он предположил, что Ольга Кеньшина работает уборщицей, чтобы "ухаживать за детишками, высвобождать время".

Подводя итог встречи, президент заключил, что воспитание детей в многодетных семьях требует много времени, усилий и большой душевной отдачи.

Ранее Путин назвал многодетные семьи "основой будущего России", а также выразил надежду на расширение региональными и местными властями программ поддержки семей.

