Курьеров на велосипедах предложили обучить правилам передвижения по городу

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил разработать профессиональные требования к курьерам из сервисов доставки еды.
"Курьеры для выполнения своих задач идут на самые разные ухищрения, создавая опасные ситуации на дорогах при поездках на велосипедах и в метро при передвижении на самокатах с огромными сумками еды", – заявил депутат Агентству "Москва". Он считает, что во многом в этом виноваты работодатели курьеров, которые обещают клиентам предельно короткие сроки доставки и тем самым ставят своих сотрудников в жесткие временные рамки.
Сервисы доставки еды должны инструктировать сотрудников по правилам безопасности передвижения по городу и нести за них ответственность.
Ранее сообщалось, что в последнее время в Москве выросло число ДТП с курьерами, которые работают в сервисах доставки еды и передвигаются по городу на велосипедах.
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