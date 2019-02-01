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09:30

Курьеров на велосипедах предложили обучить правилам передвижения по городу

власть транспорт

09:30

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил разработать профессиональные требования к курьерам из сервисов доставки еды.

"Курьеры для выполнения своих задач идут на самые разные ухищрения, создавая опасные ситуации на дорогах при поездках на велосипедах и в метро при передвижении на самокатах с огромными сумками еды", – заявил депутат Агентству "Москва". Он считает, что во многом в этом виноваты работодатели курьеров, которые обещают клиентам предельно короткие сроки доставки и тем самым ставят своих сотрудников в жесткие временные рамки.

Сервисы доставки еды должны инструктировать сотрудников по правилам безопасности передвижения по городу и нести за них ответственность.

Ранее сообщалось, что в последнее время в Москве выросло число ДТП с курьерами, которые работают в сервисах доставки еды и передвигаются по городу на велосипедах.

власть транспорт

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