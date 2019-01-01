Постановление об установлении размеров соцвыплат в Москве вступило в силу

Фото: depositphotos/Professor25

Постановление об установлении размеров социальных и иных выплат в Москве на 2019 год вступило в силу. Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, величина городского социального стандарта составляет 17,5 тысячи рублей.

Контролировать выполнение постановления будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, в 2019 году пособие по беременности составит 1,5 тысячи рублей, выплата в связи с рождением первого ребенка – 5,5 тысячи рублей, второго и последующих – 14,5 тысячи рублей.

В конце апреля Сергей Собянин повысил социальные выплаты донорам на 20 процентов. За сдачу крови можно получить от 3,6 тысячи рублей до 6 тысяч рублей.