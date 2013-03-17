Виза в США может стать дороже

Соединенные Штаты могут повысить стоимость визы

Власти Соединенных штатов Америки рассматривают возможность повысить визовый сбор.

Предполагается, что изменения, в первую очередь, затронут работодателей, нанимающих на работу мигрантов. Коснутся ли они туристов, пока неизвестно.

Эксперты утверждают, что документ найдет всестороннюю поддержку как в рядах демократов, так и республиканцев.

Дополнительные доходы, которые бюджет сможет получить от повышения визовых сборов, направят на борьбу с нелегальными мигрантами.