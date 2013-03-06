Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2013, 10:26

В мире

Германия отменит визы для обладателей служебных паспортов

Россия и Евросоюз упростят визовый режим

Германия сняла возражения против отмены виз для россиян со служебными паспортами. Теперь Россия и Европейский Союз планируют подписать соглашение об облегчении визового режима до лета 2013 года.

Ранее страны не могли договориться из-за спора о служебных паспортах. Германия возражала против отмены виз для обладателей таких документов. Но теперь готова снять свои требования. Решение вопроса затянулось более чем на полтора года.

Предполагается, что соглашение между Россией и Европейским Союзом существенно облегчит получение виз.

визы Германия Евросоюз

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика