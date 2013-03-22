Камеры видеонаблюдения в офисах чаще всего раздражают женщин

Камеры видеонаблюдения, установленные в офисах, больше раздражают женщин.

О том, что в их офисах установлены камеры видеонаблюдения говорят 47 процентов работников и 41 процент менеджеров по персоналу. При этом камерами, как правило, оснащены офисы крупных компаний. Если среди организаций с численностью персонала до 50 человек подобным оборудованием оснащены 26 процентов, то с численностью свыше 5000 сотрудников – уже 55 процентов.

Чаще всего, по словам менеджеров по персоналу, камеры устанавливаются в целях обеспечения безопасности, для предотвращения потерь рабочего времени и профилактики воровства. Реже - для контроля посетителей и защиты интересов компании в спорах и суде.

Более четверти опрошенных относится к наличию камер на работе отрицательно, а 23 процента, наоборот, одобряют видеонаблюдение в офисе. При этом большинство среди последних - мужчины - 27 процентов, в то время как только 19 процентов женщин готовы мириться с с присутствием офисе "Большого брата", отмечается в исследовании рекрутингового портала SuperJob.ru.

Кроме того, среди тех, кто положительно относится к видеонаблюдению, большинство составляют люди старше 45 лет - 32 процента.

Исследование, в котором приняли участие 8 тысяч респондентов, проводилось в 428 населенных пунктах России.