Под Мурманском упал вертолет – погибли 3 человека

В Мурманской области 21 июля ищут упавший вертолет. По предварительным данным, погибли 3 человека.

Крушение потерпел частный вертолет Eurocopter. По информации регионального ГУ МЧС, инцидент произошел около 11 часов по местному времени. Вертолет опрокинулся в 45 километрах от поселка Туманный.Также сообщается, что среди погибших двое граждан Великобритании.

По данным Следственного комитета, в результате инцидента погибли информации, в результате аварии погибли двое 69-летних туристов и Великобритании 1944 года рождения и их гид-переводчик - житель Мурманской области 1960 года рождения. По факту аварии проводится доследственная проверка. Известно, что вертолет принадлежит питерской авиакомпании "Северный альянс".