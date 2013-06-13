13 июня 2013, 13:32Транспорт
На фестивале "Аэрофест" состоятся полеты на вертолете и воздушном шаре
Фото: Пресс-служба
15 и 16 июня в культурно-образовательном центре "Этномир" состоится фестиваль воздухоплавания "Аэрофест". На нем можно будет запустить воздушных змеев и полетать на воздушном шаре.
Все желающие смогут открыть для себя увлекательную стихию ветра, совершив свой первый полет на вертолете, автожире (небольшой винтовой летательный аппарат) и воздушном шаре. Кроме полетов организуют лекции, семинары, автограф-сессии космонавтов и показы фильмов о полетах.
На мастер-классах гости фестиваля смогут сделать свою модель самолета или воздушного змея, а также поучаствовать в соревнованиях авиамоделистов, посмотреть шоу мыльных пузырей, попрыгать на батуте и посмотреть на звезды в мобильном планетарии.
Место проведения фестиваля выбрано не случайно, ведь именно в Калужской области родился ученый, основоположник космонавтики Константин Циолковский.