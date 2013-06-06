Пилот разбившегося в Подмосковье вертолета был пьян - МАК

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование катастрофы вертолета Robinson R-44 II RA-04189, произошедшей 8 декабря 2012 года в Подмосковье.

По мнению экспертов, непосредственной причиной крушения стала потеря пространственной ориентировки пилотом. В свою очередь, потеря ориентировки, наиболее вероятно, явилась следствием отсутствия у пилота подготовки и навыков выполнения полетов ночью и управления вертолетом в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вертолет вылетел из Тверской области в Московскую, но до места назначения так и не добрался.

Первоначально сообщалось, что пропавший вертолет мог приземлиться в Солнечногорском районе Подмосковья, именно там от летательного аппарата был получен последний сигнал, но впоследствии информация не подтвердилась.

К поискам вертолета подключились даже воинские части и, наконец, 12 декабря пропавший аппарат был найден.

Все находившиеся на борту три человека - бизнесмен Федор Царев и два пассажира - погибли.